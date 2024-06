L’estate di Bobbio si ammanta di cultura con la Settimana della Letteratura, dal 19 al 24 agosto – AUDIO

L’estate culturale bobbiese si prepara a riaccogliere dal 19 al 24 agosto la sua Settimana della Letteratura, la manifestazione nata su impulso di Edizioni Ponte Gobbo che con Il Comune di Bobbio, e quest’anno in collaborazione con l!Associazione Librariamente, propone una mostra libraria, incontri con gli autori, reading, momenti musicali, proiezioni e la premiazione del Piacentino dell!Anno.

L’edizione 2024 – la quattordicesima – è state presentata nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che è tra i suoi sostenitori. Robert Gionelli, consigliere d!amministrazione dell’ente, ha ricordato la lunga collaborazione che lega la Fondazione a questa iniziativa, che nel corso degli anni ha portato a Bobbio un lungo elenco di nomi illustri: dall’astrofisica Margherita Hack all’autore di bestseller Donato Carrisi, alla regina del giallo storico Ben Pastor.

La formula

Nel loggiato dell!abbazia di San Colombano in piazza Santa Fara, si appresta dunque a rivivere la formula che abbina la vetrina di volumi di piccoli editori e doppi appuntamenti serali quotidiani, alle ore 21 e alle 21.45. L’obiettivo è come sempre dar vita a un evento culturale che porti ad avvicinare il pubblico alla lettura, creando un contatto diretto con gli autori delle opere e stimolando una discussione sui temi che sono al centro della produzione letteraria.

Come nel caso del primo, notissimo ospite in programma: Piero Badaloni a Bobbio presenterà “Quando il passato non vuole passare – I crimini del franchismo tra rimozione e memoria”, edito per i tipi di Le Piccole Pagine. La cronaca sarà protagonista il 20 agosto con l’inviato dell’Espresso Gigi Riva e “Ingordigia” (Mondadori), il racconto della truffa ai vip del broker Massimo Bochicchio.

Si parlerà anche di scuola, con la docente e scrittrice Valentina Petri che presenta “Non ti sento” (Rizzoli), e di salute e benessere con il biologo nutrizionista Stefano Vendrame e il suo “Trappole alimentari” (Longanesi). Ci sarà naturalmente anche tanto altro, a tema locale e nazionale, fino alla giornata conclusiva e all’assegnazione del Piacentino dell’anno.

La direttrice della rassegna Daniela Gentili – alla guida della casa editrice Pontegobbo nata trent’anni fa e attiva nel valorizzare in particolare gli autori legati al territorio – ha annunciato che quest’anno ci saranno due premiati: Francesca Lipeti, medico missionario in Kenya e Astutillo Malgioglio, ex calciatore e campione di solidarietà.

Alla presentazione in Fondazione erano presenti anche il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e, per l’associazione Librariamente, Nicolò Maserati.