Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica, Lilt Piacenza il 16 e il 20 marzo presente con un gazebo in piazza Cavalli.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica presentata dal Ministero della Salute la nuova campagna Lilt: Diventa Influencer di te stesso

Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica dal 2001

L’iniziativa, nata nel 2001 grazie all’attuale Presidente nazionale della Lilt Francesco Schittulli, è alla 23esima edizione e dal 16 al 24 marzo, vede impegnate le 106 Associazioni Provinciali della LILT, sparse su tutto il territorio italiano, in una serie di iniziative che hanno il doppio intento sia di divulgazione delle buone pratiche utili a ridurre i fattori di rischio, sia nel proporre visite di prevenzione.

Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica il claim di quest’anno

Il claim scelto per quest’anno Diventa Influencer di te stesso sottolinea l’importanza di ognuno di noi nelle scelte quotidiane: uno stile di vita attento e consapevole, riduce notevolmente la probabilità di sviluppare patologie oncologiche.

Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica il Ministro della Salute

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha evidenziato l’importanza delle attività della Lilt, che ha definito il braccio armato del ministero contro il cancro e sta puntando moltissimo sulla promozione della cultura della prevenzione, impegno prioritario considerato come investimento e non come spesa Il Ministro si augura che ci sia sempre più adesione alle campagne sugli screening oncologici, messi a disposizione dal Sistema Sanitario Nazionale. E non vi è occasione migliore della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica per dare forza a questo messaggio e intensificare la cultura della prevenzione primaria e secondaria nella lotta contro le malattie oncologiche.

Il Ministro dell’Agricoltura

il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha ribadito l’importanza di seguire stili di vita sani, praticando regolarmente attività fisica e seguendo una corretta alimentazione, componenti fondamentali per la buona salute.

Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica l’emblema olio EVO

Emblema della campagna della settimana della prevenzione si conferma l’olio extravergine di oliva italiano, che la Lilt mette in vendita nelle piazze di oltre 100 comuni. L’Olio EVO è l’alimento simbolo per la prevenzione oncologica e un vero alleato della salute perché svolge un ruolo prezioso nella prevenzione di malattie cardiovascolari, gastrointestinali, neurologiche e tumorali. L’olio che Lilt ha selezionato quest’anno è prodotto dal Consorzio Olivicolo Italiano UNAPROL e distribuito dall’Unione Cooperative Olivicole.

Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica iniziative a Piacenza

Anche Lilt Piacenza aderisce al programma nazionale di prevenzione e sarà presente con un gazebo nelle mattine di sabato 16 e mercoledì 20 marzo in Piazza Cavalli (angolo via XX Settembre) per proporre l’Olio della Salute. Con l’acquisto di una bottiglia di olio si sostengono le attività di informazione e prevenzione dell’Associazione nei territori della provincia.

Visita dermatologica su prenotazione

Inoltre è offerta la possibilità di sottoporsi alla visita dermatologica per la mappatura dei nei, gratuita per i soci, previo appuntamento da prendere telefonando allo 0523 384706 dalle 15.30 alle 18.00 nei giorni di martedì e giovedi, oppure dalle 10.00 alle 13.00 del mercoledì.