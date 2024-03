Gas Sales Piacenza, motivazione e attaccamento alla maglia in Gara 3. Primo Tempo con Isabella Cocciolo

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Isabella Cocciolo, amministratore delegeato della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Precedente puntata: Gas Sales Piacenza, Gara 2 contro Milano è decisiva nei Playoff Scudetto. Primo Tempo con Francesco Recine

Piacenza ha vinto nettamente il secondo episodio della serie contro Milano: “Una gran bella partita, la squadra ha tirato fuori una bella grinta e ha rimesso in piedi la serie. Ci eravamo un po’ demoralizzati dopo Gara 1, ma i ragazzi sono stati bravissimi e hanno meritato la vittoria. Dopo l’uscita dalla Champions ci abbiamo un po’ di tempo per ritrovare la motivazione, ma ora ci siamo”.

Motivazione e senso di appartenenza: questi i concetti da non dimenticare nella giornata di sabato. “I playoff si giocano in un momento molto particolare della stagione, che coincide con il mercato, ma bisogna mantenere la concentrazione e avere la voglia di scrivere una grande pagina di sport. Io penso che questa motivazione fortissima sia partita dallo spogliatoio e sia stata preponderante in Gara 2”.

PODCAST – Primo Tempo

