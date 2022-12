Addio a Sforza Fogliani, l’amico Vittorio Sgarbi: “Uomini così non ne troveremo più, prometto di mantenerne viva la memoria”

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commenta la scomparsa dell’imprenditore e banchiere Corrado Sforza Fogliani, al quale era legato da una lunga e solida amicizia, oltre che la comune passione per l’arte e il collezionismo. In una nota di cordoglio inviata alla famiglia, a firma tra l’altro della compagna di Sgarbi, Sabrina Colle, e della sorella, Elisabetta Sgarbi, il Sottosegretario scrive: «Non ne troveremo più di uomini liberi, di intelligenza aperta, di amore e passione per la conoscenza e per la bellezza come Corrado Sforza Fogliani. Lo ricordo, nel pieno del dolore, in questa triste giornata, con infinita malinconia, promettendo di mantenerne viva la memoria e l’opera».