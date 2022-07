Paura per un uomo di 55 anni, in shock anafilattico dopo la puntura di un insetto. I fatti sono accaduti ieri, 27 luglio, a Ponte dell’Olio. L’uomo si è presentato alla sede della Pubblica Assistenza lamentando difficoltà di respirazione dopo essere stato punto da una o addirittura due vespe. Gli operatori presenti in quel momento hanno allertato il 118 e i medici, dopo aver prestato le prime cure del caso, hanno condotto il 55enne al pronto soccorso di Piacenza. Non è in pericolo di vita.