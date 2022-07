Karate – Anno eccellente per il Piacenza Farnesiana guidato da Boselli, Cagnoni e Livelli

Il direttivo del Karate Piacenza Farnesiana composto dal Mastro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli tira le somme dell’anno sportivo dal mese di luglio 2021 al mese di luglio 2022 e pur essendo stata una stagione sportiva segnata dalla pandemia del covid risulta comunque un altro anno da “incorniciare” per i portacolori piacentini.

In sintesi il maestro Gian Luigi Boselli evidenzia i principali risultati

luglio 2021: medaglia di bronzo per Angelica Ghilardotti in Coppa Italia Fijlkam a Roma nella categoria Junior

ottobre 2021: Mattia Bongiorni vicecampione d’Italia Fijlkam a Roma nella categoria esordienti

novembre 2021: Martina Genovese 5° classificata ai campionati italiani Fijlkam a Roma nella categoria cadette

novembre 2021: quattro medaglie d’oro, due medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo ai campionati nazionali CSEN a Riccione

novembre 2021: Angelica Ghilardotti campionessa d’Italia nella categoria Junior e Maya Pilotti medaglia di bronzo nella categoria junior a Roma Fijlkam

dicembre 2021: Giulia Ghilardotti viene premiata dalla Fijlkam con borsa di studio per meriti sportivi

dicembre 2021: medaglia di bronzo per Giulia Ghilardotti alla Coppa del mondo WKF di Jesolo nella categoria U21

dicembre 2021: tre atlete Valentina Maini , Martina Boselli e Giulia Ghilardotti ricevono dalla Fijlkam il diploma azzurri d’Italia per aver difeso i colori azzurri ai campionati europei e/o mondiali

dicembre 2021: Campionato nazionale Libertas a Caorle quattro medaglie d’oro, una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo

Un grande aprile

gennaio 2022: il maestro Gian Luigi Boselli viene nominato dalla Fijlkam allenatore della commissione nazionale centri tecnici regionali del centro Italia

febbraio 2022: nell’aula consiliare del Comune di Piacenza, il Sindaco, l’Assessore dello sport e il Delegato CONI di Piacenza ricevono gli atleti del Karate Piacenza complimentandosi per i risultati ottenuti

febbraio 2022: in Slovenia WKF Europe Cup cinque medaglie per gli atleti piacentini

marzo 2022: Giulia Ghilardotti a Roma campionessa d’Italia Fijlkam nella categoria U21

aprile 2022: Open internazionale WKF di San Marino tre medaglie d’oro, due medaglie d’argento e una medaglia di bronzo

aprile 2022: Nicole Longeri 5° classificata ai campionati italiani Fijlkam a Roma categoria cadette

aprile 2022: il Coni premia per meriti sportivi il maestro Gian Luigi Boselli con la stella di bronzo

aprile 2022: CTR Games Fijlkam Giulia Ghilardotti in nazionale italiana U21, Maya Pilotti e Angelica Ghilardotti nella squadra italia centro categoria Junior e Flavio Ghilardotti nella squadra italia centro nella categoria U21

aprile 2022: Open d’Italia Fijlkam a Riccione medaglia di bronzo per Nicole Longeri categoria cadette, medaglia d’oro per Giulia Ghilardotti categoria U21, 5° classificata Maya Pilotti categoria junior

La seconda parte dell’anno

maggio 2022: Coppa Italia CSEN a Parma sette medaglie d’oro, due argento e quattro di bronzo

“” 2022: campionato regionale esordienti Fijlkam a Piacenza, prima società classificata nel femminile (due medaglie d’oro, due medaglie d’argento e due medaglie di bronzo)

“” 2022: qualificazione trofeo nazionale Coni Fijlkam Gaia Granelli medaglia d’oro e conquista pertanto la titolarità per disputare il trofeo Coni nazionale in Toscana nel mese di settembre 2022

“” 2022: campionato nazionale Libertas a Caorle, due medaglie d’oro, due medaglie d’argento e quattro medaglie di bronzo

giugno 2022: a Roma Angelica Ghilardotti vicecampionessa italiana Fijlkam nella categoria junior

giugno 2022: campionati italiani esordienti Fijlkam a Roma Mattia Bongiorni campione italiano e Aurora Longeri medaglia di bronzo

luglio 2022: Coppa del mondo WKF a Porec con sessanta nazioni partecipanti, Angelica Ghilardotti settima classificata vincendo anche contro la numero due e la numero sei del ranking mondiale e ponendosi pertanto nella classifica mondiale delle prime trenta atlete junior -53 kg

“” 2022: convocazione per Mattia Bongiorni e Lorenzo Centonze alla premiazione fissata in novembre 2022 da parte del Presidente del Coni nazionale Malagò presso il salone d’onore del Coni a Roma e in tale splendida cerimonia riceveranno medaglia d’oro e diploma di eccellenza