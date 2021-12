Shock anafilattico dopo aver mangiato alcune noci, paura per una 57enne

Grave shock anafilattico dopo aver mangiato alcune noci, 57enne salvata dal 118. I fatti sono accaduti questo pomeriggio, 25 dicembre. La donna aveva mangiato alcune noci poi, poco dopo, ha iniziato a stare male mentre si trovava in auto insieme ad alcuni conoscenti. Questi hanno allertato il 118 che ha raggiunto la vettura nella zona di Bettola: all’arrivo dei sanitari, la 57enne era priva di conoscenza. I medici hanno rianimato la donna utilizzando i farmaci impiegati in questi casi di reazioni allergiche poi l’hanno condotta in ospedale.