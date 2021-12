Perde il controllo del tir e si schianta contro il guard rail, tragico incidente in autostrada

Perde il controllo del tir, muore autotrasportatore. I fatti sono accaduti questa mattina lungo l’autostrada A21 all’altezza di Castel San Giovanni. Intorno alle 6, il conducente, di origini rumene, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sullo stesso tir viaggiava anche un collega il quale è rimasto seriamente ferito. Ancora da accertare le cause che hanno causato la perdita di controllo.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale.