Si riapre al pubblico nei palasport anche di Serie B. La notizia tanto attesa è arrivata.

Per le finali playoff si giocherà al PalaBakery in presenza del pubblico amico dopo tantissimo tempo. Lo conferma infatti la nota arrivata in mattinata a tutte le società della Lega Nazionale Pallacanestro:

“Facendo riferimento al Comunicato della Fip pubblicato in data odierna sul sito Federale si comunica che come da decreto legge del 22 aprile 2021 art. 5, comma 2, dal 1 di Giugno saranno ammessi per i campionati riconosciuti d’interesse nazionale un numero di spettatori pari al 25% della capienza dell’impianto e comunque per un massimo di 500 persone negli impianti al chiuso ( zona bianca o gialla)

Saranno ammessi i titolari di green card e/o nell’ordine, vaccinati oppure con tampone rapido nelle 48 ore prima della gara. Si raccomanda il rispetto dei protocolli sanitari e gare in vigore in particolare per gli accessi all’impianto e gli obblighi per il team squadra.”

Da oggi saranno aperte le prenotazioni per GARA 1 di finale playoff del 13/06/2021. Saranno disponibili un totale di 450 biglietti al prezzo di 10€/cad

I ticket sono prenotabili online tramite la compilazione del form:

PRENOTAZIONE ONLINE GARA 1

Per accedere al Palazzetto sarà necessario possedere o il Certificato vaccinazione o il Certificato esito tampone rapido negativo nelle ultime 48 ore o certificato di avvenuta guarigione dal Covid entro 6 mesi antecedenti.

I biglietti prenotati online potranno essere ritirati nella sede di Largo Anguissola 1 nei giorni di Venerdì 11/06/2021 dalle 17.00 alle 19.00 e di Sabato 12/06/2021 dalle 10.00 alle 12.00.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: marketing@bakerybasket.it