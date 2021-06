Si ribalta col trattore tra i campi di Pecorara, grave un 75enne

Stava lavorando con il trattore nel suo podere quando per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri si è ribaltato riportando un trauma agli arti inferiori e alla testa.

Il figlio ha attivato subito il 118. Erano circa le 16 e sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza insieme all’automedica di Bobbio e all’elicottero 128 da Brescia. Con loro anche la squadra del CNSAS stazione Monte Alfeo. Nel frattempo il figlio che ha raggiunto il padre, un 75enne residente a Moiaccio (PC), con un altro trattore lo ha caricato sulla benna e trasportato sulla strada carrozzabile. A quel punto lo ha consegnato all’elicottero di Brescia che lo ha trasferito all’ospedale di Piacenza.

LEGGI ANCHE: