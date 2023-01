Grave infortunio sul lavoro nella zona di Coli. Un uomo si trovava a bordo del proprio trattore tra i campi in località Caminata Boselli. Per cause ancora da chiarire, il trattore si è ribaltato e l’agricoltore è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il ferito al pronto soccorso in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.