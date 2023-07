Perde il controllo dell’auto, si schianta contro una vettura parcheggiata e travolge un cancello

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’altra vettura in sosta, travolgendo poi il cancello di un’abitazione. I fatti sono accaduti questa notte. Un uomo stava viaggiando lungo la Provinciale che conduce a Sariano di Gropparello. Una volta entrato in paese ha perso il controllo dell’auto e ha sbandato. Si è scontrato contro una vettura parcheggiata a lato della carreggiata e poi ha travolto il cancello di un’abitazione danneggiandolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul luogo del sinistro anche il 118 che ha condotto il conducente ferito al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire alle cause dell’incidente.