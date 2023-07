Dal Comune di Alta Val Tidone e-bike a noleggio, Albertini: “Un modo alternativo per scoprire il territorio”

“Già dall’immediato periodo post-Covid, anche per rispondere all’aumentato desiderio delle persone di vivere la natura e passare più tempo all’aria aperta, abbiamo pensato di mettere a disposizione di chi visita il nostro territorio un servizio di noleggio di bici elettriche. Questi moderni mezzi permettono a una platea ancora maggiore di amanti delle due ruote di visitare le nostre splendide colline e i borghi in completa serenità e in modo più agevole, mantenendo lo spirito sportivo e l’anima green di chi utilizza le bici per turismo e scampagnate”. Così il Sindaco Franco Albertini presenta il servizio di noleggio e-bike che da questi giorni viene gestito attraverso la ferramenta Alta Val Tidone (via Daniele Manin, 19 – Nibbiano; informazioni Michela 3393334662) dove è possibile noleggiare le biciclette elettriche messe a disposizione dal Comune. Per ogni giornata di noleggio, il costo è di 20 euro, mentre 10 euro la mezza giornata.

“Una delle proposte più apprezzate a livello turistico sul nostro territorio è l’escursione su due ruote– continua Albertini – che permette un’esperienza immersiva, oltre che sostenibile nelle bellezze dell’Alta Val Tidone. I numeri sono in continua crescita e il nostro obiettivo è di rendere questa attività sempre più frequentata. Con la riqualificazione di Piazza Combattenti di Nibbiano, abbiamo ricavato nella nuova struttura comunale, dei locali che garantiscono il rimessaggio delle bici e l’assistenza tecnica. Oggi, grazie alla collaborazione con la ferramenta, le e-bike vengono messe a disposizione per il noleggio a chiunque voglia vivere il nostro territorio su due ruote elettriche”