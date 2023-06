Norme di sicurezza, igiene e tracciabilità: supermercato e parrucchiere sospesi, prodotti sequestrati in una macelleria

Nella giornata di ieri, come già avvenuto nei mesi precedenti, è stato realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Questura di Piacenza e concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il tutto con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Un servizi odiretto anche a verificare il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Difatti, hanno concorso nel servizio anche AUSL e Vigili del Fuoco, e i controlli effettuati hanno riguardato diverse zone della città. Un supermercato in Via Veneto è stato chiuso dai Vigili del Fuoco per alcune irregolarità in materia di sicurezza e uscite di emergenza.

In zona gli operatori hanno controllato anche un parrucchiere. L’AUSL, dopo gli accertamenti, si è riservata la proposta di ordinanza sindacale di chiusura per gravi violazioni igienico sanitarie.

Controllata infine una macelleria in zona Stazione: l’AUSL ha proceduto al sequestro di un ingente quantità di merce alimentare per inosservanza delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Attività diffidata a produrre la documentazione richiesta entro il termine di 48 ore, pena la sospensione dell’attività. Nel locale è stato rintracciato un cittadino straniero irregolare, poi espulso con Ordine del Questore.