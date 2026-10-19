Sicurezza nei cantieri, Tagliaferri (FdI): “La Regione chiarisca i risultati del badge elettronico e le ricadute sulle imprese piacentine”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia chiede documentazione sul Tavolo del 15 ottobre, sulla sperimentazione di Reggio Emilia e sulla nuova legge annunciata dalla Giunta. “La sicurezza si rafforza con strumenti efficaci, risultati verificabili e il coinvolgimento di lavoratori e imprese”.

Sicurezza nei cantieri edili, Tagliaferri interviene sulle iniziative della Regione Emilia-Romagna

“La sicurezza nei cantieri edili rappresenta una priorità assoluta, sulla quale non devono esserci divisioni politiche. È positivo che la Regione Emilia-Romagna abbia deciso di rafforzare il confronto con le parti sociali, ma ritengo altrettanto necessario che agli annunci seguano valutazioni puntuali sui risultati delle misure già sperimentate e sulle conseguenze concrete per lavoratori e imprese”.

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo sulle iniziative annunciate dall’assessore regionale Giovanni Paglia dopo l’incontro del 15 ottobre dedicato alla sicurezza nell’edilizia.

Badge elettronico nei cantieri e nuova legge regionale sulle casse edili

“La Giunta ha prospettato la costituzione di un Tavolo permanente, l’estensione del badge elettronico già sperimentato a Reggio Emilia e una nuova legge regionale relativa all’iscrizione delle imprese alle casse edili. Si tratta di interventi che meritano attenzione, ma prima di procedere occorre conoscere i risultati delle esperienze già avviate, i costi previsti e le modalità di applicazione nei diversi territori”.

Accesso agli atti sulla sperimentazione di Reggio Emilia e sull’incontro del 15 ottobre

Tagliaferri ha presentato una richiesta di accesso agli atti per acquisire la documentazione relativa all’incontro del 15 ottobre, agli accordi sperimentali sul badge elettronico e agli eventuali studi tecnici e giuridici elaborati dalla Regione.

“Non siamo contrari all’innovazione degli strumenti di prevenzione. Al contrario, ogni soluzione capace di migliorare concretamente la sicurezza dei lavoratori deve essere valutata con serietà. Proprio per questo è indispensabile sapere quanti cantieri siano stati coinvolti nella sperimentazione, quali risultati siano stati registrati e quali criticità siano eventualmente emerse”.

Le possibili conseguenze delle nuove regole per le imprese edili piacentine

Particolare attenzione viene riservata alle possibili ricadute sul tessuto economico piacentino.

“La provincia di Piacenza conta numerose piccole e medie imprese che operano nell’edilizia e nel sistema degli appalti. È fondamentale che eventuali nuovi obblighi siano chiari, proporzionati e coordinati con la legislazione nazionale, evitando duplicazioni burocratiche che non producano un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza”.

Tagliaferri: “La prevenzione richiede la collaborazione di tutti”

Il consigliere richiama inoltre l’importanza di un coinvolgimento ampio delle rappresentanze economiche e professionali.

“La prevenzione richiede la collaborazione di tutti: istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali, professionisti, organismi di vigilanza e lavoratori. Nessuno deve essere escluso da un confronto che riguarda la tutela della vita e della salute delle persone”.

La richiesta alla Regione: trasparenza su risultati, risorse e tempi di attuazione

“L’obiettivo – conclude Tagliaferri – non è aggiungere adempimenti per il solo fatto di introdurre nuove regole, ma costruire un sistema di prevenzione realmente efficace. Per questo chiediamo alla Regione trasparenza sui risultati già ottenuti, sulle risorse disponibili e sui tempi di attuazione delle nuove misure. La sicurezza non si misura dal numero degli annunci, ma dalla capacità di prevenire concretamente gli incidenti”.