Simpatiche t-shirt per aiutare gli hospice, l’appello di Valter Bulla con la Banca di Piacenza

«Invito i piacentini a fare un ultimo sforzo per arrivare a raggiungere l’obiettivo 2025 di raccogliere 40mila euro. Ringrazio la Banca di Piacenza che anche quest’anno, come quelli scorsi, ha aderito alla nostra iniziativa benefica acquistando le magliette che aiuteranno gli hospice di Piacenza e Borgonovo, la Croce Bianca e la Croce Rossa».

Sono parole di Valter Bulla, che ha incontrato nella Sede centrale dell’istituto di credito (in Sala Ricchetti) il presidente Giuseppe Nenna per la consegna delle t-shirt che raffigurano colorite figure della tradizione vernacolare piacentina realizzate da Giovanni Freghieri, il disegnatore di Dylan Dog.

Il ricavato della vendita delle magliette, promossa da Bulla Sport, Australian ed Editoriale Libertà, che coprono le spese di realizzazione consentendo di destinare in beneficenza l’intero ricavato della vendita. Quest’anno sono stati 20mila i pezzi prodotti, 5mila in più degli anni passati per allargare il numero di enti beneficiati: oltre a Casa di Iris e Hospice di Borgonovo, anche Pubblica Assistenza Croce Bianca e Croce Rossa. Le magliette sono in vendita a 20 euro l’una presso gli store Bulla e rappresentano un’idea speciale come regalo di Natale, anche per le aziende.

«Tutti gli anni (questo è il quarto dell’iniziativa) la Banca di Piacenza – aggiunge Bulla – partecipa in modo significativo a questa raccolta fondi e ci aiuta a raggiungere l’obiettivo finale».

Al momento c’è ancora qualche disponibilità (300 pezzi). Quindi chi sta pensando di fare a un amico o a un parente un pensiero per Natale, può regalare una simpatica t-shirt e fare del bene.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy