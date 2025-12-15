Una famiglia di San Giorgio: “Ciclabile e parcheggio sulla nostra proprietà e stabile occupato, il tutto a nostra insaputa”. Presentata una denuncia

“L’amministrazione in carica del Comune di San Giorgio ha abusivamente occupato una proprietà mia e di mio fratello costruendo una parte di pista ciclabile“. Lo sostengono i fratelli Camilla e Ernesto Alberto Zilli.

Si parla di una pista ciclabile finanziata in parte dalla Regione Emilia Romagna con fondi del PNRR e una parte dai fondi dell’Unione Valnure Valchero per un totale del progetto di 900.000 euro.

La nota della famiglia Zilli

“Non solo, sempre a nostra insaputa , hanno asfaltato una parte per consentire il parcheggio dei cittadini mettendo fondi del Comune per 22.000 euro”.

“Inoltre, a seguito di un sopralluogo a gennaio 2025, scopriamo che la società E-Distribuzione ha occupato uno stabile sul terreno adibito a cabina elettrica cambiando la porta e inserendo attrezzatura che fornisce energia a una parte consistente del Comune stesso”.

“Ogni tentativo di conciliazione con entrambe le parti non è stata presa in considerazione obbligandoci a rivolgerci ad uno studio legale per risolvere la situazione. Inoltre abbiamo provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri per occupazione di terreni e stabili, in mano ora alla procura di Piacenza”.

