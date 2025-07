Sinner fa la storia vincendo a Wimbledon, Gianni Fulgosi: “Ciliegina sulla torta per un movimento in grande crescita anche a Piacenza” – AUDIO

Sinner fa la storia vincendo a Wimbledon, Fulgosi: “Ciliegina sulla torta per un movimento in grande crescita anche a Piacenza”. Lo ha detto a Radio Sound il Delegato Provinciale per Piacenza della Federazione Italiana Tennis.

Il tennista italiano, battendo il campione in carica a Wimbledon Carlos Alcaraz, in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, si è aggiudicato il torneo più prestigioso del mondo.

Dopo 138 anni di torneo – commenta Gianni Fulgosi – abbiamo un italiano tra i vincitori del singolare maschile. Un po’ per tutti gli addetti ai lavori uno si consacra campione se vince Wimbledon, Perché è considerato il torneo dei tornei. Sono certo che Sinner per anni ci darà ancora tantissime altre soddisfazioni.

Anche nei bar piacentini si parla della sua vittoria

Sì, sento parlare di qualcosa, a volte anche con strafalcioni incredibili, però è bello che la gente stia parlando di tennis. Le sfide al vertice con Alcaraz, secondo me, durerà a lungo, perché sono entrambi grandi campioni.

A Piacenza il tennis è sempre più in voga

Sì, il movimento piacentino come in tutta l’Italia è trascinato dalle gesta dei nostri atleti. Non solo Sinner, ma anche ad esempio Musetti e la Paolini. Sono davvero felice. E poi ricordiamoci che quest’anno abbiamo il Tennis Club Borgotrebbia in Serie A2, quindi la possibilità di vedere nel territorio dei grandissimi campioni a partire da ottobre. Poi abbiamo anche dei bambini molto bravi, c’è Sartori che è uno degli under 12 più forti d’Italia. Siamo veramente in un momento felice, speriamo possa aumentare ancora.

