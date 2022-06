Sistema produttivo piacentino, Liberali: “Preoccupante la scarsa vivacità delle imprese giovanili”

“La densità del tessuto di imprese del sistema produttivo piacentino si è sempre confermata relativamente elevata con 9,1 imprese ogni 100 abitanti posizionando così Piacenza al 40° posto nella classifica delle province italiane. Tuttavia, negli ultimi 10 anni si è assistito ad un cambiamento non positivo con la conseguenza di avere un numero di cessazioni superiore alle nascite di nuove imprese”.

Lo fanno presente i candidati liberali Omaima Bentalab (anni 24), Franco Ponzini (anni 29) e Alessio Rizzo (anni 18). Dati alla mano gli stessi documentano che, dal 2008, con 28.987 imprese attive, al 2020 hanno cessato di esistere circa 3.273 imprese, portando così il numero di imprese attive a 25.714. Grave la posizione di Piacenza anche sotto un altro profilo, vedendo la stessa passare il tasso di natalità delle imprese dal 5,73% nel 2011 al 4,7% nel 2021. Preoccupante è anche la scarsa vivacità delle imprese giovanili, che posizionano il nostro territorio al 91° posto nella graduatoria nazionale vedendo città limitrofe come Parma, Cremona, Lodi, Pavia avere numeri più alti di natalità. “La situazione – scrivono i giovani liberali – non può essere ignorata e deve subito essere affrontata da mani esperte così che non sia poi tardi”.