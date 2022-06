Elezioni a Carpaneto, De Micheli: “Grazie alla nostra denuncia pubblica erogati i contributi per i centri estivi”

“Sono contenta che, in seguito alla nostra denuncia pubblica, l’amministrazione comunale di Carpaneto abbia finalmente reperito le risorse per concedere alle famiglie l’accesso alle rette agevolate per i centri estivi. I servizi alle famiglie sono uno dei punti principali del programma della lista Noi di Carpaneto, il nostro obiettivo è quello di migliorarli e renderli più capillari”. Lo ha detto Patrizia De Micheli, candidata a sindaco di Carpaneto Piacentino alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.