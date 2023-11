Smaltimento-rifiuti-agricoli-sottoscritti-a-Piacenza-gli-accordi-quadro-tra-Iren-Ambiente-e-le-associazioni-di-categoria

Smaltimento rifiuti agricoli, Il protocollo è sottoscritto, nella sede di Piacenza, dal Direttore di Confagricoltura – Unione Agricoltori – Vice Direttore Raffaello Rossi; dal Direttore della Federazione Provinciale Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli; dal Presidente della Confederazione ltaliana Agricoltori Fabio Girometta; dal Presidente del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza Matteo Cattivelli. Per Iren Ambiente il documento è siglato dal Direttore Commerciale Eleonora Costa.

Smaltimento di rifiuti agricoli un tema importante

Lo smaltimento dei rifiuti agricoli è un tema di grande importanza per l’ambiente e la salute pubblica. Il settore agricolo, infatti, produce ogni anno quantità significative di scarti organici e non organici che richiedono una gestione adeguata. Tra questi rientrano, ad esempio, concimi, pesticidi, imballaggi, recipienti di prodotti chimici e attrezzature obsolete come i rottami metallici, così come gli oli esausti ed i fanghi di depurazione. Smaltire i rifiuti agricoli è un’attività complessa e presenta aspetti legislativi che l’azienda agricola deve conoscere per garantire la sicurezza propria, dei consumatori e dell’ambiente in generale. Inoltre, non seguire le procedure specifiche e gli obblighi previsti dalla normativa, comporta la possibilità di incorrere in pesanti sanzioni.

L’ intesa

Grazie all’intesa siglata oggi, le parti si propongono di realizzare un circuito organizzato di gestione dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi semplificando gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli ed aumentando l’efficacia della gestione e dei controlli. La Convenzione ha inoltre lo scopo di prevenire ogni possibile forma di gestione incontrollata o inidonea di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

Possibile accedere ai servizi per i non contrattualizzati

Le imprese agricole, ad oggi non contrattualizzate, che intenderanno usufruire dei servizi previsti nell’accordo quadro, potranno sottoscrivere l’apposita convenzione di servizio con lren Ambiente, in cui sono stabiliti i costi e le modalità di svolgimento dei servizi stessi. Le preesistenti convenzioni già in essere sono invece rinnovate automaticamente a seguito di specifica comunicazione di Iren Ambiente.