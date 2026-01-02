Smog, scattano le misure emergenziali: divieti di circolazione anche per i diesel euro 5

A seguito dell’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza – così come in tutti i capoluoghi emiliani (escluse, sul territorio regionale, solo Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) – le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.

Nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 gennaio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico – già in essere dal lunedì al venerdì – per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all’Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

