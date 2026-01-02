Fiorenzuola, il Sindaco Gandolfi: “Il 2025 anno di transizione, il 2026 sarà quello dei risultati con diverse inaugurazioni” – AUDIO

Il 2025 per Fiorenzuola è stato un anno di transizione, perché ci sono ancora tanti cantieri attivi, quindi in fase di lavorazione anche nel nuovo anno.
Il 2026 invece sarà l’anno dei risultati – spiega il Sindaco Mario Gandolfi – infatti avremo diverse inaugurazioni. In particolare del centro per l’impiego ricavato nell’ex liceo e i lavori conclusivi dell’asilo nido che avrà 70 posti. Si tratta di lavori finanziati con una parte fondi PNRR e oltre 600 mila Euro da parte del Comune. Inoltre dovrebbero concludersi i lavori dell’ospedale, quindi il “blocco A” avrà finalmente le sue sale operatorie. Poi sono in atto anche i lavori anche nell’ex municipio per ricavarci la casa della comunità, quella che si definiva prima come casa della salute, finanziata per 7 milioni di Euro sempre con i fondi PNRR e fondi nazionali e regionali. Quindi arriveremo alla conclusione di un mandato con tanti risultati, chiaramente condizionati da fattori esterni, come le imprese che non sempre rispettano gli obblighi contrattuali.
Anno dopo anno aumentano i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, ma i diminuiscono i fondi per i Comuni che stanno continuando a vivere momenti di difficoltà.
Sì, le risorse che arrivano ai Comuni sono sempre inferiori e quindi per ottimizzare bisogna cercare di partecipare a più bandi possibili. Chiaramente la concorrenza è molto forte perché tutti i Comuni lavorano in quella direzione, però qualcosa si riesce a raccogliere.