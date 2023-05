Qualità della vita, Piacenza si conferma città per giovani: quarto posto secondo il Sole 24 Ore. Ancora indietro per la fascia “bambini”

Piacenza resta una città per giovani, migliorano le condizioni per gli over 65. Ancora qualche dubbio per la fascia “bambini”. E’ quanto emerge dalla classifica stilata dal Sole 24 Ore che analizza la qualità della vita per fasce d’età. Se nella scorsa classifica (riferita al 2021) Piacenza era prima in classifica per la fascia “giovani”, quest’anno scivola al quarto posto, che comunque resta un posizionamento di tutto rispetto nella classifica che vede analizzati 107 capoluoghi.

Netto miglioramento, invece, per la fascia over 65: nella scorsa graduatoria eravamo 42esimi, mentre quest’anno saliamo in 25esima posizione.

Bene, ma dato comunque incerto, se si passa alla fascia 1-10 anni. Rispetto al 75esimo posto dello scorso anno si è verificato un netto miglioramento, il quale però non porta la nostra provincia oltre il 54esimo posto.Per quanto riguarda la fascia più “critica”, ovvero quella 0-10, tra gli indicatori più bassi troviamo la presenza di pediatri, in numero così esiguo secondo la graduatoria da relegare Piacenza in 84esima posizione. Male anche la presenza di scuole con palestre, la disponibilità di giardini scolastici.

Per quanto riguarda il settore “giovani” ovvero la fascia 18-35 anni, la nostra provincia eccelle per quanto riguarda le aree sportive (settimo posto), mentre tra le voci più negative compaiono i concerti e il numero di laureati.

Infine guardando al settore “anziani” Piacenza risulta positiva per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, il trasporto anziani e disabili, i posti letto nelle RSA, il numero di geriatri. Male l’inquinamento acustico che ci vede addirittura al 97esimo posto.