Solo per sempre, la storia di Francesca raccontata dal padre, presentazione il 10 novembre al PalabancaEventi

Solo per sempre è un volume che racconta l’ultimo anno in vita di Francesca Pirozzi, studentessa universitaria morta a 24 anni a causa di un linfoma. A scriverlo è stato il papà Marco, che con la “Fondazione Francesca Pirozzi” dal 2017, in ricordo della figlia, condivide la triste esperienza e la tenace determinazione di Francesca per trasformarla in qualcosa di utile per gli altri. Tra le attività della fondazione, la pubblicazione di libri per sostenere la ricerca sul cancro con gli utili derivanti dalla loro vendita.

Come nel caso dell’opera che verrà presentata al PalabancaEventi lunedì 10 novembre, alle 18, per iniziativa della Banca di Piacenza in collaborazione con l’Associazione Luigi Einaudi e la Fondazione Amop (Associazione piacentina malato oncologico).

Il libro verrà illustrato dall’autore in dialogo con il prof. Luigi Cavanna e Margherita Toffa (autrice della prefazione), mamma di Nadia, la conduttrice e giornalista del programma “Le Iene” morta a 40 anni, nel 2019, a causa di un tumore. Modererà l’incontro l’avv. Antonino Coppolino.

Francesca Pirozzi era nata a Pegognaga, in provincia di Mantova, il 9 maggio del 1992. Donatrice di sangue e bagnina di salvataggio nel tempo libero, dopo un percorso scolastico dove il cibo era il protagonista, aveva frequentato il corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche all’Università di Modena e Reggio Emilia. Il 9 giugno del 2015 le avevano diagnosticato un linfoma non Hodgkin, ma continuò a studiare focalizzandosi sulla tesi in Alimentazione ed integrazione nei pazienti in chemioterapia. Il 7 agosto del 2016 ha chiuso gli occhi per sempre.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e ai primi clienti prenotati, sarà riservato il volume, fino ad esaurimento copie.

