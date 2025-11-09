Serie B – Bottioni all’ultimo respiro regala 2 punti fondamentali ai Bees; 75-74 su Lumezzane

Fiorenzuola e Lumezzane si sfidano al PalArquato nella sfida valevole per la 10° Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West con due punti important in palio.

La cronaca

Lumezzane incendia la retina fino dalla palla a due, con due triple consecutive di Piccionne e Hristic che portano la contesa sullo 0-8 al 2’.

Sul tap in a rimbalzo offensivo di Hrstic per il 0-10, coach Del Re chiama timeout forzato, con i Bees che trovano gli unici punti nei primi 6 minuti di gara nelle mani di Crespi. 3-16 al 6’. Sipala punisce dall’arco la scelta di collassare in area da parte dei Bees (4-21 all’8’), ma Fiorenzuola trova un minibreak da 6-0 targato Cecchi-Bottioni per il 10-21 cui si chiude la prima frazione.

I Bees aprono il secondo parziale come avevano chiuso il primo, con il 6-0 firmato Korsunov per il 16-21 al 13’ che riapre il match. Ancora Korsunov con la tripla dall’angolo scrive 22-24 al 14’, con i Bees che girano la partita con la schiacciata monstre di Cecchi sulla linea di fondo. 24-24 e timeout Lumezzane.

Hrstic trova la tabella per il nuovo pareggio al 16’ (26-26), con Ohenhen che è un fattore sotto le plance e con un preciso 2/2 dai liberi realizza il 30-34 al 18’.

Fiorenzuola rimane a contatto con il 2/2 dalla lunetta anche di De Zardo (34-36 entrando nell’ultimo minuto di tempo), con De Zardo che impatta sulla riga di fondo, ma una vera e propria magia di Piccionne manda le squadre negli spogliatoi con un gioco da 4 punti per il 37-41.

Secondo tempo

Un grande canestro in controtempo di Siberna inaugura il secondo tempo, con Galassi che in uscita dai blocchi scaglia il 41-46 da oltre l’arco.

De Zardo e Crespi provano a fare valere la fisicità sotto le plance, con Biorac che segna il -3 prima che Sipala continui con la grandinata da 3 bresciana. 51-57 al 29’. Ancora De Zardo sullo scadere dei 24 secondi realizza una fondamentale tripla per il 55-57, ma Ohenhen sulla sirena dai 3 metri chiude il parziale sul 55-59.

Negli ultimi 10 minuti di gioco la tensione è alle stelle, con nessuna delle due squadre che riesce a realizzare nei primi 2 giri di orologio. Ceparano con un urlo di gioia realizza la tripla del -1, ma Deminicis risponde con la stessa arma.

Ceparano si incendia letteralmente, e con due azioni personali riaggancia i Bees alla sfida. 62-62 al 34’ e timeout Lumezzane. Galassi realizza un canestro da ex visto decine di volte nella scorsa stagione, con un’altra tripla dalla guardia in allontanamento che vale il 63-67 al 38’. Timeout Bees.

De Zardo a 55 secondi dalla fine realizza un’altra tripla per il 68-69 che lancia la volata, ma Hrstic è bravo e furbo e realizzare sull’azione seguente il gioco da 3 punti per il +4 Lumezzane. Bottioni ancora da 3 punti per il -1 a 25 secondi dalla fine, ma la difesa Bees si perde Ohenhen sotto canestro. 71-74 a 10 secondi dal termine e timeout ancora per Fiorenzuola.

Cecchinato sui liberi seguenti fa 2/2, mentre dopo il timeout di Lumezzane Piccionne combina una mezza frittata facendosi fischiare 5 secondi. Ceparano inventa l’assist per Bottioni, che in reverse realizza un clamoroso canestro per il 75-74. Finisce qui, con i Bees che per i capelli riprendono una partita e 2 punti fondamentali per la stagione.

Fiorenzuola Bees vs LuxArm Lumezzane 75-74

(10-21; 37-41; 55-59)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 4; Obljubech 4; Bottioni 9; Cecchinato 3; De Zardo 15; Cecchi 15; Ceparano 9; Crespi 11; Camara ne; Ambrosetti ne. All. Del Re

LuxArm Lumezzane: Galassi 13; Festa ne; Siberna 16; Hrstic 21; Gelfi ne; Kekovic ne; Deminicis 3; Sipala 3; Ivanovskis 2; Ohenhen 7; Angarica Sanchez; Piccionne 9. All. Ciarpella

