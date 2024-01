Bullismo, la proposta di Soresi (FdI): un app dedicata ai più giovani per segnalazioni alla Polizia Locale

Il disagio giovanile rappresenta una tematica più che mai attuale: il fenomeno delle baby-gang risulta in forte crescita e gli episodi di violenza tra i più giovani hanno subito una pericolosa escalation. Risale solo ad una settimana fa l’episodio che ha visto coinvolto un ragazzino minacciato con il coltello da altri soggetti minori all’uscita di una scuola media piacentina.

Per questo motivo Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, ha proposto – con un’interrogazione urgente – l’adozione di uno strumento volto a fronteggiare la problematica del disagio giovanile e prevenire ulteriori episodi di bullismo, cyber bullismo e, in generale, di violenza tra i più giovani.

“Per contrastare questa pericolosa crescita di atti di bullismo e violenza tra i più giovani ed affrontare così la tematica del disagio giovanile – propone Soresi – l’Amministrazione potrebbe adottare uno strumento caro ai giovani ed ai giovanissimi: una app nella quale gli studenti e, più genericamente, i giovani, possano inviare segnalazioni aventi per oggetto bullismo, cyber bullismo e – in generale – problematiche riconducibili al disagio giovanile”.

“L’app – prosegue la capo gruppo – potrebbe essere collegata direttamente alla Polizia Locale, di modo che le segnalazioni (anche in forma anonima) potrebbero essere visionate dagli Agenti”.

“La Polizia Locale – osserva la Consigliera – già si sta occupando, con competenza e dedizione, della tematica del disagio giovanile mediante accertamenti e controlli, spiegando la sua attività all’esterno ed all’interno delle scuole. Con questo strumento, credo potrebbe intervenire con ancor maggiore vigore nella prevenzione e repressione dei fenomeni sopra descritti”.

“Auspico, conclude Soresi, che questa proposta possa quanto meno essere presa in considerazione dall’Amministrazione in un’ottica di prevenzione e tutela dei più giovani”.