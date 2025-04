Tenta di rubare una bicicletta, sorpreso da due agenti fuori servizio e arrestato

Nel primo pomeriggio di sabato 29 marzo 2025 le Volanti della Questura di Piacenza hanno arrestato per tentato furto di una bicicletta all’interno di un’abitazione, un cittadino tunisino di 38 anni. Si tratta di un soggetto con alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora, in regola con le norme per il soggiorno.

Nello specifico, il cittadino straniero si è introdotto nel cortile di un complesso condominiale presente nella zona di piazzale Milano. Ha scavalcato una recinzione per poi tentare di appropriarsi di una bicicletta lì presente.

Sul posto in quel momento stavano passando due giovani agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio, i quali, insospettiti dall’azione compiuta dallo straniero lo hanno monitorato, senza mai perderlo di vista, chiedendo tempestivamente l’intervento della Volante.

Nel frattempo il soggetto ha iniziato a maneggiare vicino ad una bicicletta parcheggiata nella rastrelliera situata nell’androne dell’edificio con il chiaro tentativo di toglierla dalla stessa. A quel punto la Volante, intervenuta in poco tempo, lo ha bloccato e identificato, rilevando che non risultava domiciliato presso quell’abitazione né tantomeno che la bicicletta fosse nella sua disponibilità. Il mezzo, infatti, apparteneva in realtà ad un condomino, il quale ha sporto immediata denuncia per il tentato furto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, visti anche i precedenti di Polizia specifici, la polizia ha arrestato lo straniero e lo ha accompagnato presso gli Uffici della Questura per procedere ad una completa identificazione. Lo hanno trattenuto in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.