Mucinasso, Barbieri: “Bene l’impegno a risolvere i problemi di pericolosità sulle strade”

“A seguito della mia interrogazione di alcuni giorni fa, l’Amministrazione comunale ha comunicato l’intenzione di realizzare due soglie rialzate ridotte in strada Motta Vecchia, valutando la possibilità anche di una terza in Via Nuvolone”. Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra ha ottenuto ieri risposta al suo interessamento su alcune problematiche evidenziate da un gruppo di cittadini di Mucinasso.

“Come avevo riportato nell’interrogazione – dice Barbieri – e come riconosciuto dal Comune, strada Motta Vecchia, che è una via stretta e senza possibilità di realizzare marciapiedi, viene spesso usata come attraversamento da una zona all’altra della città e della provincia. Ciò comporta un carico di traffico elevato, spesso anche ad alta velocità, che crea pericoli per i ciclisti, i pedoni e abitanti della zona. Mi fa piacere che l’Amministrazione abbia quindi preso in carico la mia segnalazione e predisposto un intervento a breve termine tramite la realizzazione di soglie rialzate ridotte per inibire la velocità dei mezzi in transito”.

Oltre a via Motta Vecchia, Barbieri ha fatto presente in Aula un problema analogo in zona Via Nuvolone, a Mucinasso, per cui gli uffici del Comune valuteranno la realizzazione di un’altra soglia rialzata. “Ringrazio il Vice Sindaco Bongiorni per il celere interessamento” conclude Barbieri sottolineando “lo spirito collaborativo che permette di intervenire in modo efficace sulle problematiche evidenziate dai cittadini”.