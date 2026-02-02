Spaccata nella notte a Rottofreno, i ladri cercano di sfondare la vetrina e fuggono a mani vuote

Tentano il colpo con un furgone rubato, abbandonato dopo il fallimento. I carabinieri piacentini sul posto, indagini in corso.

Nelle prime ore della notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, i carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto presso l’esercizio commerciale “Raschiani” situato in via Curiel, nella frazione di San Nicolò a Rottofreno.

Secondo quanto accertato, intorno alle 2:40 ignoti hanno utilizzato un furgone di colore bianco, poi risultato oggetto di furto, per sfondare la vetrina dell’attività commerciale, in un tentativo di effrazione definito “con modalità della spaccata”.

I malviventi, tuttavia, non sono riusciti ad accedere all’interno dell’esercizio e hanno abbandonato il mezzo sul marciapiede adiacente prima di darsi alla fuga. I militari, giunti prontamente sul posto, hanno riscontrato i danni all’ingresso e hanno proceduto a raccogliere le testimonianze, tra cui quella di un residenze nella zona, che ha dichiarato di aver udito due forti boati, di essersi affacciato alla finestra e di aver notato il furgone in retromarcia davanti all’esercizio.

Successivamente, è stata rintracciata una dipendente del negozio, la quale ha confermato che nulla fosse stato rubato dall’interno, in quanto l’accesso non era stato effettivamente compiuto. Il furgone, risultato rubato e considerato elemento probatorio del reato, è stato sottoposto a sequestro dai militari di Castel San Giovanni e affidato per la custodia. Al momento le indagini sono a carico di ignoti e proseguono per identificare i responsabili.

