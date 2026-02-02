L’Associazione AVO Piacenza a Volontariato in Onda: “Presenti anche a Fiorenzuola. Nuovi corsi al via in febbraio” – AUDIO

L’Associazione AVO Piacenza a Volontariato in Onda: “Presenti anche a Fiorenzuola. Nuovi corsi al via in febbraio”.

Protagonista della rubrica realizzata da Radio Sound con CSV Emilia, è una associazione ODV che opera sul territorio piacentino dal 1990 svolgendo la propria attività presso strutture sociosanitarie. In particolare ha come obiettivo quello di stare accanto alle persone con fragilità, prevalentemente nei contesti ospedalieri, ma anche nelle case residenza per anziani.

E’ partito un nuovo servizio che riguarda Fiorenzuola

Sì – commenta Marisa Monticelli Presidente di AVO Piacenza – Fiorenzuola d’Arda in questo momento non ha attivo un gruppo di volontari AVO, quindi ci è stato chiesto dall’Usl di collaborare per la nascita di un gruppo che avrà il compito di accogliere i cittadini che si recheranno presso il punto prelievi e presso i poliambulatori di Fiorenzuola d’Arda. In particolare per dare alle persone tutte le informazioni legate alla struttura, ma anche per cercare di tranquillizzarli durante i momenti di attesa.

Martedì 3 febbraio parte un corso di formazione dedicato a tutte le persone che vogliono diventare volontari AVO presso i punti della città di Piacenza, di Castel San Giovanni, di Bobbio e di Fiorenzuola. Il corso si svolge prevalentemente online, alla sera, e tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.avopiacenza.it oppure scrivendo direttamente alla mail dell’associazione avopiacenza@gmail.com

Cosa si apprende soprattutto in questi corsi?

Soprattutto come stare vicino alle persone. Quindi si affinano alcune tecniche di comunicazione e di ascolto e soprattutto si cerca di capire come essere attivi, in contesti sociosanitari, in modo rassicurante.

L’aiuto ai pazienti da parte dei volontari è concreto. Sedersi a fianco dei cittadini in attesa, magari con un sorriso o semplicemente parlando di qualcosa anche non inerente alla situazione vissuta in quel momento nella struttura ospedaliera, spesso risulta fondamentale per dare tranquillità in momenti delicati e difficili.

In questo 2026 – conclude Marisa Monticelli Presidente di AVO Piacenza – sicuramente il nostro desiderio è quello di ampliare sempre di più la possibilità di estendere il nostro servizio. Infatti abbiamo in corso dei contatti con alcune case famiglie per anziani. Quindi l’augurio è che, anche attraverso questo corso in partenza il 3 febbraio, possano nascere nuovi volontari per poter ampliare proprio il nostro raggio di efficacia.

