Vittime delle foibe, Carpaneto celebra il Giorno del Ricordo

Il Comune di Carpaneto Piacentino promuove un momento di memoria e riflessione in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

La cerimonia commemorativa si terrà giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 12.00, presso l’area verde intitolata “Vittime delle Foibe”, situata in via dei Bersaglieri a Carpaneto Piacentino.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per rendere omaggio a chi ha perso la vita in una delle pagine più dolorose della storia italiana del Novecento e per mantenere viva la memoria collettiva. Il Giorno del Ricordo invita infatti cittadini e istituzioni a non dimenticare le sofferenze e le vicende legate al confine orientale, valorizzando il rispetto, la consapevolezza storica e i principi di pace e convivenza.

