Spazio Tesla a Roma per la conferenza “Majorana – Pelizza è tempo di agire”. Alberto Negri: “Misteri che potrebbero anche diventare un film” – AUDIO

Spazio Tesla a Roma per la conferenza “Majorana – Pelizza è tempo di agire”. Alberto Negri: “Misteri che potrebbero anche diventare un film”. Il Presidente della realtà piacentina mercoledì 22 ottobre si è recato nella capitale per partecipare all’incontro organizzato su iniziativa del Senatore Gian Marco Centinaio.

Durante l’evento si è parlato del grande fisico teorico italiano (definito “un genio” dal Premio Nobel Enrico Fermi) che scomparve misteriosamente durante un viaggio nella sua Sicilia nel 1938, senza lasciare alcuna traccia. Da allora si sono moltiplicate le illazioni – dal suicidio alla fuga in Argentina – e le ricostruzioni. Ma esiste anche un’altra ipotetica versione di questa vicenda, che vede il geniale scienziato eremita in convento, continuare in segreto la sua opera di ricerca con l’aiuto di un collaboratore, Rolando Pelizza, al quale affida l’incarico di realizzare una macchina speciale, capace di fare meraviglie (come produrre energia pulita illimitata) grazie a una nuova Fisica.

E’ importante parlare della fisica di Majorana – spiega Alberto Negri – quella che in pochissimi conoscono. Nell’ambito scientifico si sta cominciando a muovere soltanto qualche passo. Però la fisica di Majorana sarà quella che darà una svolta globale a tuitta la scienza e alla ricerca per quella che per ora è la fisica teorica.

La conferenza a Roma ha puntato i fari sulla vicenda, grazie a una mole impressionante di documenti. Lettere autografe di Ettore Majorana successive alla sua scomparsa, video della macchina in funzione, interviste ai testimoni oculari, dichiarazioni scritte di autorevoli ricercatori scientifici.

Majorana Pelizza: i misteri sono ancora tanti

Ci sono alcune sfumature che potrebbero anche dare lo spunto a un film thriller. Mi sbilancio, ma c’è già una sceneggiatura pronta. La vita di Majorana è avvolta da un mistero perché si presume sia scomparso nel 1938, ma due avvocati hanno presentato nel 2024 a Roma la richiesta di morte presunta. Dal 38 non c’è nessun documento di questa morte, quindi la cosa un po insospettisce.

Alla conferenza di Roma sono stati presenti diversi relatori importanti per chiedere l’attenzione della comunità scientifica e sensibilizzare il mondo politico sulle potenziali implicazioni che la “macchina di Majorana” potrebbe avere su scala planetaria.

