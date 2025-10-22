A Piacenza lieve calo delle imprese attive a settembre

Resta sostanzialmente stabile il numero delle imprese piacentine.

Alla fine del settembre scorso, infatti, le unità attive si sono attestate a 25.649 unità, vale a dire 43 in meno (lo 0,2%) rispetto al settembre 2024.

La lievissima flessione connota il piacentino come una delle realtà più resilienti sia a livello regionale che nazionale, dove il calo del numero delle imprese attive è stato, rispettivamente, dello 0,7% e dello 0,6%.

A seguito delle modifiche intervenute nei mesi scorsi sulla classificazione delle attività economiche (codici Ateco 2025), attualmente è impossibile determinare quali siano stati, con esattezza, i movimenti all’interno dei diversi comparti produttivi e di servizio.

Dalle analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, comunque, emerge un quadro settoriale caratterizzato dal primato del comparto dei servizi alle imprese con 5.041 unità attive ed un’incidenza sul totale del 19,7%. Segue molto da vicino il commercio, nel quale operano 4.920 realtà imprenditoriali, che incidono per il 19,2% sul totale.

Il terzo gradino di un ipotetico podio della prevalenza settoriale, va alle costruzioni, che contano 4.578 attività ed un peso del 17,8%.

L’ultimo settore che vanta un’incidenza percentuale a due cifre è quello agricolo con 4.304 imprese attive (16,8%). Seguono poi il manifatturiero (2.391 unità e una quota del 9,3% sul totale delle imprese piacentine attive), i servizi alla persona (2.373 e un’analoga incidenza sul totale) e, infine, le attività di alloggio e ristorazione si attestano a 1.905 unità (il 7,4% sul totale).

Quanto alla natura giuridica delle imprese piacentine, la presenza più rilevante riguarda le ditte individuali, che incidono sul totale del 59,6% e si attestano a 15.276 unità, seppur in calo dello 0,6% rispetto al settembre 2024.

Sono invece in aumento del 2,3%, le società di capitali che, con 5.994 unità, rappresentano il 23,4% del totale.

Molto più distaccate le società di persone che, con 3.924 unità, calano del 2,1% rispetto all’anno passato e vanno ad incidere per 15,3% sul totale e, infine le altre forme d’impresa (in prevalenza costituite da cooperative e consorzi), che scendono a quota 455 (-0,7%), con l’incidenza all’1,8.

