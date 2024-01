Sponsorizzazioni tecniche per aree verdi e rotatorie, nelle prossime settimane l’avviso pubblico per nuove proposte di collaborazione

Uscirà tra fine gennaio e la prima metà di febbraio, l’avviso pubblico con cui il Comune di Piacenza accoglierà nuove proposte di collaborazione e sponsorizzazioni tecniche a sostegno della manutenzione ordinaria delle aree verdi e delle rotatorie. A darne l’annuncio è l’assessore Matteo Bongiorni, che spiega come l’Amministrazione si sia posta l’obiettivo di un “riordino complessivo di quest’ambito così importante per la cura, il decoro e la sistemazione di arredi urbani e porzioni di territorio che contribuiscono, in modo determinante, a caratterizzare l’immagine della nostra città”.

La tipologia di aree da affidare a privati

Dal 1° gennaio 2024, infatti, il Comune è rientrato nella piena titolarità di tali aree e delle rispettive dotazioni, ma “grazie al lavoro congiunto tra gli uffici di diversi settori – precisa Bongiorni – si sta pianificando già da tempo la ridefinizione della tipologia di aree che potranno essere affidate ai soggetti collettivi e privati interessati, nonché la stesura del nuovo bando, che verrà presentato nel dettaglio nelle prossime settimane”.

Il censimento delle rotatorie disponibili

Negli ultimi mesi si è completato, in particolare, il censimento delle rotatorie disponibili sul territorio urbano e nelle frazioni, nell’intento di riorganizzare le procedure di assegnazione e riallineare i tempi delle concessioni, che riguarderanno le prossime annualità 2024-2026. “Un aggiornamento necessario – sottolinea l’assessore – anche per semplificare alcuni aspetti amministrativi e ampliare le possibilità operative, nell’auspicio che siano numerose le realtà che vorranno aderire all’avviso pubblico in corso di ultimazione. Colgo l’occasione, a questo proposito, per ringraziare tutti i soggetti che in questi anni, tramite le sponsorizzazioni tecniche di cui sono stati promotori, hanno garantito il loro prezioso supporto all’ente e a tutta la comunità”.

In attesa della pubblicazione dell’avviso, di cui verranno successivamente resi noti tutti i dettagli, l’Ufficio Verde del Comune di Piacenza è a disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo: ci si può rivolgere a sara.bassibalugani@comune.piacenza.it o telefonare, il lunedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, il mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13, allo 0523-492914.