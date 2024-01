Alta Val Tidone, ufficio CISL aperto il martedì in Comune a Nibbiano

Si consolida la collaborazione tra il Comune di Alta Val Tidone e la segreteria CISL di Parma e Piacenza. Forte di una convenzione già in essere da un anno e che già offriva una stretta sinergia e reciproco supporto, nei giorni scorsi è stata definita l’apertura anche di un presidio fisico del sindacato che, ogni martedì, garantirà un recapito presso la sede dell’Ente, nel palazzo comunale di Nibbiano. La novità è emersa nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini e una delegazione della CISL Parma e Piacenza, guidata dal segretario generale Michele Vaghini.

“La presenza di operatore FNP CISL presso la nostra sede, grazie al servizio svolto da Romana Franzini, che è residente del nostro territorio e persona molto attiva nella nostra comunità – commenta il Sindaco Albertini – garantirà un importante presidio di consulenza in ordine a temi fiscali, legali, contributivi e pensionistici. Ringrazio per questo motivo il Segretario Vaghini e tutta la struttura sindacale della CISL con cui già da più di un anno collaboriamo proficuamente per dare un servizio attento e puntuale alla cittadinanza”.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino e la delegazione CISL hanno potuto affrontare e approfondire diverse tematiche di reciproco interesse e progettare un piano per l’organizzazione delle attività future, nella comune consapevolezza dell’importanza di una stretta sinergia tra l’ente comunale e il sindacato.