Iren, il vademecum per sportelli e raccolta dei rifiuti durante le festività

Le festività pasquali sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.

Comune di Piacenza

In occasione delle festività pasquali, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà EFFETTUATO REGOLARMENTE: saranno svolti regolarmente il giorno 21/04/2025 (Pasquetta), come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Anche il 25 Aprile e il 1 Maggio le raccolte verranno effettuate regolarmente come indicato nei calendari distribuiti.

Comuni della Provincia

Negli altri comuni della Provincia, in occasione delle festività pasquali, del 25 aprile e del 1 maggio, i servizi di raccolta verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti.

Gli sportelli IREN ed il NUMERO VERDE SERVIZI AMBIENTALI 800-212607 rimarranno chiusi durante le festività.

I CENTRI DI RACCOLTA di Piacenza e provincia rimarranno chiusi Domenica 20/04/2025 (Pasqua) e Lunedì 21/04/2025 (Pasquetta), il 25 Aprile e il 1 Maggio ad eccezione del Centro di raccolta di Strada Val Nure che, il 25 Aprile ed il 1 Maggio, effettuerà un orario di apertura ridotto, dalle ore 9 alle ore 12.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 – 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 (esclusi i festivi) e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Inoltre, è possibile utilizzare l’App IREN Ambiente per smartphone e tablet. I calendari dei servizi di raccolta rifiuti sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it