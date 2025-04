Terza staffetta “Salvati-Salvatori” con i ventuno salvati e i loro angeli custodi: “Manifestazione internazionale”

Ad oggi la staffetta “Salvati-Salvatori, organizzata da Progetto Vita Italia in occasione della 28^ Placentia Half Marathon, rimane la prima in assoluto in Italia ed in Europa in una manifestazione sportiva internazionale.

“Salvati e Salvatori”, si sono incontrati con atleti delle Forze Armate, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, che li accompagneranno durante le 21 frazioni della maratona, unitamente ad ANPAS e CRI, per condividere questa importante esperienza a diffondere la cultura della defibrillazione.

Gli organizzatori della PHM hanno illustrato il percorso e le tappe della staffetta. E’ stato realizzato un apposito modulo di abbinamenti dei 21 cambi con i nominativi, gli orari di ritrovo e le diverse localizzazioni.

Verso le 12 di domenica 4 maggio, l’intero gruppo di partecipanti, si ritroverà a Largo Battisti, per entrare in Piazza Cavalli transitando sotto il Portale di Arrivo.

A seguire, sul palco, verrà consegnata a tutti la medaglia di partecipazione.