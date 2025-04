Ciclismo -Bft Burzoni VO2 Team Pink è pronta per la sfida di Bianconese

Domenica in sella a distanza ravvicinata per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina che domani parteciperà al Trofeo Bussolati Asfalti a Bianconese (Parma), gara per Donne Juniores.

Le “panterine” guidate da Vittorio Affaticati (per lui è la corsa di casa, abitando a pochi chilometri dalla sede di gara) e Krizia Corradetti, un nuovo appuntamento a sette giorni dal primo “urrah” del 2025, sprigionato a Fossano (Cuneo) grazie alla volata vincente della trentina Agata Campana nella gara Open che vedeva in gara anche le più esperte Elite.

Il programma della corsa parmense (vinta dal sodalizio piacentino nel 2021 con Cristina Tonetti) vedrà la partenza alle 14,30 con 76 chilometri e 800 metri da percorrere. Il Trofeo Bussolati Asfalti (secondo Memorial Bruno Rastelli) sarà la prima delle due tappe della Challenge “Due Giorni del Ducato” che si completerà il 27 aprile a Gossolengo con la gara organizzata dalla stessa Bft Burzoni VO2 Team Pink.

“A Bianconese – le parole della ds Krizia Corradetti – ci presentiamo tra le squadre favorite, anche domenica scorsa abbiamo dimostrato che la squadra c’è, è unita e le ragazze hanno “fame” di far bene. Saremo al via con 11 atlete in una gara pianeggiante fatto salvo qualche cavalcavia. Terremo d’occhio la volata finale, ma sempre non escludendo l’ipotesi di una fuga. Abbiamo già dimostrato di essere pronte anche per una gara dura”.

La line-up della Bft Burzoni VO2 Team Pink a Bianconese

– Giulia Costa Staricco

– Asia Magagnotti

– Martina Orsi

– Linda Sanarini

– Elisa Bianchi

– Giulia Franceschini

– Sofia Delle Fontane

– Matilde Rossignoli

– Alessia Orsi

– Agata Campana

– Camilla Bezzone.