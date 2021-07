Stand vaccinali in occasione di fiere e mercati, al via la campagna per gli over 60

L’Azienda Usl di Piacenza organizza una serie di postazioni itineranti sul territorio, in occasione di fiere e mercati, per favorire l’adesione dei piacentini di quella fascia d’età che ancora mancano all’appello.

Si parte domenica 11 luglio a Rivergaro. In quella data, dalle ore 8 alle ore 16, sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione, con accesso diretto e senza appuntamento. Basterà presentarsi tra le 8 e le 16 in via san Rocco: la postazione vaccinale sarà allestita di fianco al municipio.

La proposta è diretta ai cittadini con più di 60 anni. Il vaccino somministrato è Janssen (Johnson & Johnson), che prevede un’unica dose.

A Rivergaro, come in tutte le altre postazioni itineranti, sarà allestito una postazione di check in. Le persone interessate alla vaccinazione saranno accolte da volontari e personale di supporto e potranno avere un colloquio di valutazione con un medico. Una volta completata la fase di anamnesi, la somministrazione del vaccino avverrà (ndicare dove). Dopo l’iniezione, i cittadini dovranno attendere dai 15 ai 30 minuti e riceveranno poi, nella postazione di check out, il certificato di ciclo vaccinale completato.

Queste occasioni di vaccinazione si affiancano alle sedute già organizzate nei centri hub vaccinali di Piacenza all’Arsenale e presso Expo

L’iniziativa degli stand vaccinali itineranti proseguirà poi domenica 18 luglio sul mercato di Carpaneto.

Nei prossimi giorni saranno rese note le altre date dell’iniziativa che si propone di facilitare l’accesso alla vaccinazione delle persone appartenenti a una fascia di età a rischio di gravi esiti per l’infezione da Covid.