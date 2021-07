Progetto Alt(r)a Val Trebbia, blogger e giornalisti alla scoperta delle eccellenze della nostra montagna

Il Press Tour che si è tenuto nei giorni del 5, 6 e 7 luglio ha dato l’avvio al progetto di promozione territoriale Alt(r)a val Trebbia che coinvolge quattro comuni dell’Appennino piacentino: Cerignale, Cortebrugnatella, Ottone e Zerba.

Per la realizzazione di questo progetto, importante per l’economia e lo sviluppo di questi luoghi, idiemme group ha messo a disposizione competenze e professionalità in campo marketing e comunicazione.

Grazie ad un sistema di cooperazione e di perfette sinergie tra idiemme e le amministrazioni locali, il Press Tour si è svolto nel migliore dei modi, portando il gruppo di esperti di comunicazione tra giornalisti e blogger in visita ai Comuni di Cerignale, Ottone e Zerba.

Monica Viani, responsabile idiemme del settore Press Tour, ha organizzato l’iniziativa interessando colleghi giornalisti e blogger che hanno potuto visitare questi territori, scoprendone aspetti noti e meno noti, in una tre giorni intensa e ricca di emozioni che verranno trasferiti in scritti ed articoli, nonché su canali social, per una promozione immediata ed efficace, capace di produrre un effetto pubblicitario crescente e virtuoso, caratteristico di questo moderno strumento che è il Press Tour.

Siamo stati accompagnati da sindaci e rappresentanti delle amministrazioni locali alla scoperta di luoghi e scorci del nostro appennino, in giornate organizzate dal coordinatore progetti idiemme Roberto Rossi, anch’esso presente al viaggio stampa. A Cerignale è stato lo stesso sindaco Massimo Castelli che ha dedicato l’intera giornata al gruppo in visita al paese. Ad Ottone è stato il consigliere comunale Marco Molinelli a fare da guida, mentre a Zerba sono stati Pietro Rebolini e Claudia Borrè, rispettivamente sindaco e vicesindaco del piccolo comune della val Boreca, i ciceroni che hanno accompagnato e raccontato curiosità e piccole storie di questa parte di terra piacentina, mostrando le bellezze di un sorprendente appennino, in una lunga, intera giornata.

Nel corso di questo Press Tour giornalisti e blogger hanno visitato, vissuto e degustato in tutti i suoi aspetti questi piccoli borghi di montagna, lungo un itinerario che li ha portati alla scoperta delle loro risorse naturali e imprenditoriali, tra passeggiate e assaggi di prodotti locali, incontri e chiacchierate con anziani del luogo, soggiorni e degustazioni presso le strutture che sono state tappa di questo viaggio stampa.

Considerazioni conclusive del Press Tour

A conclusione della tre giorni, Monica Viani sostiene che:

“promuovere questo territorio è una piccola mission, per la collocazione geografica distante dai più importanti centri urbani e per le risorse economiche sempre più ridotte. A questo si aggiunge la difficoltà di fare sistema, di cooperazione tra operatori, di collaborazione tra pubblico e privato. Solo Cerignale ha mostrato le carte in regola per vincere la sfida di questa ripartenza, mentre Zerba ha evidenziato di conoscerne i limiti e su questi sta lavorando. Ottone ha le maggiori potenzialità ma manca di una visione di progetto condiviso con i cittadini. Marsaglia non pervenuta poichè non ha dato seguito al Press Tour. “

Roberto Rossi a sua volta sottolinea che:

“da questa esperienza di incontro con il territorio è emersa chiara la necessità di un lavoro di formazione rivolto alle amministrazioni e alle imprese sul tema Turismo, tra progettualità e fattibilità. Un confronto aperto, utile per capire rischi e criticità, metodi ed opportunità, perchè possa nascere sull’Appennino piacentino una nuova consapevolezza, quella di una indispensabile sinergia, di una cooperazione attiva e propositiva, per guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo.”