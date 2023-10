Gli Stati Generali del Turismo a Piacenza: valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche in una vetrina internazionale

Stati Generali del Turismo a Piacenza

Stati Generali Turismo a Piacenza, Protagonista l’enogastronomia piacentina. Il 2 ottobre 2023 si terrà la 7a edizione di “Good Italy Workshop”, un appuntamento internazionale che promuove le vacanze del gusto “slow” e del viaggiare a tavola in Italia. Quest’anno l’evento sarà ospitato per la prima volta a Piacenza, organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione anche con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia. Con il supporto di Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna e il Patrocinio del Comune di Piacenza, l’evento vedrà la partecipazione di 55 buyer internazionali specializzati in wine & food tourism, provenienti da 18 Paesi.

Itinerari del gusto e cena di gala

Durante l’evento, gli “itinerari del gusto” verranno presentati negli spazi dell’ex-Chiesa del Carmine della città emiliana, dalle 9.30 alle 16.30. Dopo i lavori, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare le bellezze artistiche di Piacenza, per poi concludere la giornata nel cuore della città, nel salone Palazzo Gotico, dove si terrà la cena di gala. All’evento parteciperà anche l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, e la cena sarà curata dagli chef stellati di Visit Emilia: Isa Mazzocchi, Massimo Spigaroli e Andrea Incerti Vezzani, con la collaborazione dei Consorzi dei prodotti DOP di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Stati Generali Turismo a Piacenza gli eductour in anteprima

Prima dell’evento principale, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre si sono svolti alcuni Eductour che hanno portato i buyer a visitare e gustare l’offerta “food & wine” piacentina. Protagoniste degustazioni dei Vini dei Colli Piacentini Doc, del Grana Padano Dop, della Coppa Piacentina Dop, della Pancetta Piacentina Dop e del Salame di Piacenza Dop, con tappe al Borgo di Vigoleno e a Castell’Arquato. I tour si sono conclusi al Castello di Rivalta.

Piacenza e l’importanza del turismo enogastronomico

“L’Emilia è riconosciuta come Food Valley italiana e punta sul turismo enogastronomico – rileva Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia – Questo grande evento collettivo per valorizzare i nostri prodotti di eccellenza e far conoscere i nostri operatori ai buyers internazionali, è una vetrina importante per la Food Valley italiana che a Piacenza potrà mostrarsi pronta ad accogliere i turisti di tutto il mondo.”

“L’Amministrazione comunale è orgogliosa di ospitare questo evento di grande importanza che per la prima volta si svolge nella nostra città – dichiara Christian Fiazza, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Piacenza da parte nostra faremo di tutto per la migliore accoglienza con l’auspicio che i partecipanti possano apprezzare le nostre bellezze ed eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche.“