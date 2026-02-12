Statua di San Fiorenzo a Fiorenzuola, il sindaco: “Per il Comune ancora nessuna spesa, l’opera sarà segno di memoria e identità”

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale cittadino, il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, ha risposto ad alcune recenti richieste di chiarimento relative all’annunciato progetto di realizzazione ed installazione su un basamento – installato all’interno della rotatoria tra via Roma, via Matteotti e via Europa – di una statua raffigurante San Fiorenzo, patrono della Città.

L’intervento del Sindaco

“Ad oggi”, ha precisato il Sindaco, “l’Amministrazione comunale non ha sostenuto alcuna spesa per la realizzazione della statua. Si tratta di una precisa strategia finanziaria, volta a tutelare il bilancio dell’Ente: i fondi stanziati verranno infatti utilizzati solo quando l’opera sarà prossima all’installazione”, ha chiarito Gandolfi, confermando il quadro economico già annunciato, pari a “92 mila euro, di cui 42 mila per l’opera artistica e 50 mila per la riqualificazione dell’area, la realizzazione del basamento e degli impianti accessori”.

Sullo stato di avanzamento dell’opera, il Sindaco ha spiegato che “la statua è realizzata in pregiato ferro battuto, un materiale che richiede tempi tecnici di forgiatura che l’Amministrazione ha scelto consapevolmente di non forzare, al fine di garantire un’opera di eccellenza. L’ipotesi iniziale relativa alla tempistica di installazione della statua, ad ottobre del 2025, era una previsione indicativa, che oggi, alla luce del contesto storico, si rivela come una straordinaria coerenza cronologica: la previsione di prossima installazione dell’opera si inserisce infatti in un orizzonte temporale straordinario, tra il 500° anniversario della consacrazione della Collegiata, celebrato proprio nel 2025, ed il 1.500° anniversario della morte di San Fiorenzo, che ricorrerà nel 2027”.

Secondo il Primo cittadino, “inaugurare la statua in questo arco temporale significherà dare pieno senso storico a questa statua e trasformarla in un segno di memoria, identità e rinascita, capace di parlare non solo ai fiorenzuolani ma anche ai tanti pellegrini che raggiungono la nostra Città lungo la via Francigena. La statua non si rivelerà un semplice elemento urbano, ma un segno identitario e civile per la nostra Città, a cui affiderà ulteriore prestigio, anche in sinergia con altri simboli di Fiorenzuola d’Arda come il “vascone” e i campanili che ne segnano lo skyline”.

“Con questa statua – ha concluso Gandolfi – proseguirà il progetto di riqualificazione della città e del nostro centro storico, e si riaffermerà inoltre – in coerenza con il pensiero di Sant’Agostino nello scritto “La Città di Dio” – la volontà della Città di custodire la propria memoria ed identità; i valori di fede, cultura e tradizione, ed il proprio orgoglio storico. Fiorenzuola d’Arda merita un simbolo che sia all’altezza della storia e che resti nel tempo”.

