Personale infermieristico, Tagliaferri (FdI): “La Regione verifichi come viene applicata la rotazione in tutte le AUSL”

Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri ha depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale di verificare come venga applicata la rotazione del personale infermieristico nei servizi ADI dell’intera Emilia-Romagna.

«Non può esserci una AUSL che applica rigidamente la rotazione e un’altra che la deroga nei casi di fragilità. Servono criteri chiari, uniformi e coerenti con il DM 77/2022 e con le indicazioni ANAC».

Tagliaferri chiede inoltre un monitoraggio regionale sugli effetti clinici delle rotazioni nei percorsi dei pazienti cronici complessi.

«La salute viene prima della burocrazia. E la Regione deve garantire uniformità e tutela su tutto il territorio».

