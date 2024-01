Stefano Reali è un nuovo giocatore del Fiorenzuola

Il Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Stefano Reali fino al 30/06/2024. Il giocatore si trasferisce in rossonero a titolo temporaneo da Virtus Entella.

La carriera

Difensore centrale classe 2003 nato a Brescia, Reali è cresciuto tra i settori giovanili di Virtus Entella, Torino F.C. e A.C. Milan.

A Maggio 2021 Stefano fa il suo esordio in Serie B proprio con la maglia dell’Entella, prima di passare come protagonista alla Primavera 1 del Torino per una stagione intera. Da lì il rientro a Chiavari, con la scorsa stagione che lo ha visto protagonista con 21 presenze in Serie C Girone B e 4 presenze in Coppa Italia Serie C.

Reali ha scelto di indossare la maglia numero 38 nella sua esperienza con U.S. Fiorenzuola 1922.

Comunicato Ufficiale: Johan Guadagno

Il Fiorenzuola comunica di aver risolto l’accordo che la legava temporaneamente alle prestazioni sportive di Johan Guadagno, che torna al Pisa Sporting Club, società che detiene il suo cartellino.

In stagione Guadagno ha difeso la porta rossonera in 5 partite complessivamente.