Se ne stava al bar, nonostante non potesse accedere a locali pubblici. Gli agenti lo hanno trovato in un bar tra via Colombo e piazzale Roma. Si tratta di un cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale. Sull’uomo, infatti, pendeva il cosiddetto DASPO Willy, ovvero il divieto di accesso agli esercizi di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande. Dopo averlo condotto in questura, lo hanno denunciato.