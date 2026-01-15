Storie di Confesercenti, Fabrizio Samuelli: “Dal 2024 raccontate realtà piacentine con alle spalle tanta umanità” – AUDIO

Confesercenti Piacenza, fondata nel 1973, è una delle principali Associazioni territoriali della provincia di Piacenza. Le Aziende maggiormente rappresentate sono quelle del turismo, del commercio, dei servizi, dell’artigianato e professionisti.

Questa realtà – commenta il direttore Fabrizio Samuelli – è nata da un gruppo di commercianti con l’intento di creare un’associazione alternativa nel mondo del commercio. Allora era solamente un gruppo di commercianti, in particolare addetti di ortofrutta, benzinai e agenti di commercio, poi via via si è sviluppata ansandosi ad aggregare tutta una serie di altre attività.

Confesercenti Piacenza nel territorio ha tre sedi. Quella provinciale di via Maestri del Lavoro 7 e poi a Castel San Giovanni, con presenza fissa tutti i giorni, e a Bobbio, con doppia apertura settimanale.

Storie di Confesercenti dal 2024

Nel 2024 su Radio Sound è iniziata “Storie di Confesercenti”, una rubrica pensata proprio per raccontare storie e vicende dei commerciati piacentini.

Quando due anni fa abbiamo ragionato su questo nome format, era un po’ l’idea di andare a fare il Marco Polo all’interno delle nostre attività. In particolare cercando anche ambiti un po’ nascosti, per scoprire le loro storie. Abbiamo fatto emergere l’umanità che c’è dietro queste attività.

C’è un’esperienza che ti è rimasta dentro particolarmente?

Devo dire che sono state tutte esperienze toccanti e importanti. All’inizio abbiamo dovuto rompere la diffidenza, infatti gli ospiti non erano abituati a confrontarsi davanti a un microfono, ma poi sono stati tutti bravi. Il primo ricordo che mi viene in mente è quello di gennaio 2024, per la prima puntata ero a Fiorenzuola e da lì partì tutto.

Confesercenti Piacenza garantisce servizi ad oltre 800 Aziende Associate in continua espansione sul territori e costituisce un polo di riferimento e rappresentanza per l’imprenditoria piacentina.

Che momento sta vivendo la categoria?

E’ un momento molto difficile perché purtroppo ci sono troppi elementi che danno del filo da torcere. In particolare pensando ai consumi che si sono ridotti perché naturalmente i cittadini cominciano ad avere difficoltà economiche, ma poi c’è il grosso tema dell’aumento delle materie prime. Basta pensare ai costi energetici, mai normalizzati, e inoltre c’è il discorso del difficile reperimento della manodopera, senza dimenticare l’e-commerce. Noi non lo combattiamo come entità, ma per il fatto che circa il 70% del mercato è detenuto dai maggiori player internazionali. Questa è una distorsione che ad oggi non ha trovato soluzione e che sta dando gravi difficoltà al sistema.

L’obiettivo di Confesercenti Piacenza è quello di rappresentare le micro e piccole e medie imprese che, con il loro impegno, dedizione e resilienza, assicurano crescita economica ed occupazionale all’interno del territorio piacentino.

Storie di Confesercenti, Samuelli: “Una sorta di Marco Polo dal 2024” – AUDIO intervista

