Idee in Azione: il progetto di Iren dedicato a scuole, università ed enti del terzo settore

Il Comitato Territoriale Iren di Piacenza lancia “Idee in Azione”, una call dedicata a realizzare progetti di sostenibilità ambientale e sociale sul territorio della Provincia.

La call, attiva fino al 22 febbraio 2026, offre alla comunità locale l’opportunità di proporre iniziative capaci di generare impatti positivi e concreti, mettendo a disposizione un contributo fino a 25.000 euro per ciascun progetto selezionato. Possono partecipare istituti scolastici e universitari, enti del terzo settore, associazioni e cooperative sociali, singolarmente o in collaborazione, presentando proposte in vari ambiti della sostenibilità, dettagliatamente indicati dalla call, tra i quali, ad esempio, l’efficienza energetica, l’economia circolare, la tutela delle risorse naturali, l’educazione.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma www.irencollabora.it, corredate dalla documentazione richiesta e da un piano operativo dettagliato. I progetti saranno valutati dal Comitato Territoriale Iren secondo criteri di coerenza, impatto, originalità e replicabilità.

Per ricevere maggiori informazioni su “Idee in Azione” gli interessati potranno partecipare ad un apposito webinar che si svolgerà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 16.00 con accesso dalla piattaforma www.irencollabora.it.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Comitato Territoriale Iren di Piacenza, che si propone di sostenere progettualità che possano produrre un positivo impatto sul territorio e sulla qualità della vita, coerentemente con gli obiettivi strategici del Gruppo Iren: transizione ecologica, vicinanza ai territori, sostegno alle comunità per realizzare crescita sostenibile.

Per maggiori informazioni: www.irencollabora.it

