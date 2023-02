Storie e leggende di donne straordinarie, visto il successo ritorna il 19 marzo

In seguito al grande riscontro di pubblico per l’evento Storie e leggende di donne straordinarie previsto per domenica 12 marzo 2023, per il quale si è registrato un tutto esaurito delle iscrizioni, è stata attivata una seconda data programmata per il giorno domenica 19 marzo 2023 alle ore 15:30.

A distanza di pochi giorni dalla giornata dell’8 marzo, andremo alla scoperta di quelle figure di donne che sono state signore di Piacenza o alle quali la città ha rivolto una devozione speciale. Da Sant’Eufemia a Santa Brigida, da Sant’Anna a Santa Giustina, dall’imperatrice Angilberga alla duchessa Margherita d’Austria, verranno raccontate storie e leggende che le vedono protagoniste, passeggiando tra gli edifici cittadini che ancora ci parlano di loro.

La visita prevede un contributo di partecipazione, è a prenotazione obbligatoria e si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Per conoscere tutti gli appuntamenti in dettaglio e scaricare la brochure pdf è possibile visitare il sito web al seguente link:

http://www.cattedralepiacenza.it/piacenzadascoprire

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com, 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00)