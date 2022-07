Strà in Festa, dal 5 al 7 agosto in Alta Val Tidone è in programma un evento gustoso e divertente.

Si parte venerdì 5 agosto alle ore 17 con la camminata sulle colline e alla sera si balla con l’orchestra Alida e la Band.

Sabato 6 agosto, allietano la serata l’orchestra Kevin e a seguire il Dj Simone Polini. Infine domenica 7 agosto: Roberta con Renzo i Menestrelli.

Durante la tre giorni a Strà non mancheranno gli stand gastronomici con pisarei, tortelli, grigliate, batarò la famosa tagliata, salumi e vini.

L’appuntamento è organizzato la Pro loco Strà Trevozzo.

